世界客家博覽會將於2023年在桃園登場，並規畫在亞洲矽谷旁興建副樓當世界館，但疫情持續嚴峻，藍綠都有議員不看好，藍更批在最高科技大樓旁蓋客家建築聽起來很「違和」，且1.8億發包已流標卻隻字未提，斥未知數多卻不善用現有場館，浪費民脂民膏、假借客家之名亂花錢。

客家局長黃傅淑香表示，除主展區世界館是新蓋的永久性建物「亞洲矽谷IOT展廳」，展期結束後將交由桃園航空城公司運用，其餘展區都是既有場館，坦言世界館9月中因無廠商投標而流標，研擬追加4000萬預算達2.2億再次公告招標，至於台灣館則借用經濟部國際貿易局所屬的桃園會展中心，她也樂觀看待在疫苗覆蓋率不斷精進下可以正常舉辦，會隨時關注疫情趨勢，若持續嚴峻，不排除將海外客家人改成線上參展，會持續滾動式檢討。

民進黨議員陳雅倫率先提出質疑，2023年8月11日至10月15日舉辦的世界客家博覽會，期待可以完美進行，並將活動觸角延伸到北桃園，但因疫情仍是未知數，希望有完整備案。

國民黨議員舒翠玲則說，亞洲矽谷是強調5G、AI最高科技大樓，如今要為了世客博蓋「副樓」，質疑：「難道旁邊是客家圓樓嗎？」也懷疑建蔽率是否合乎規定，她也提到會展中心原定2023年5月完工，是否得順應世客博辦完才重新裝潢？至於亞洲矽谷則要拚2025年完工，世界館就在旁邊要在2023年先啟動，難保一旁就是工地、工程車頻繁進出，有損「世界」觀感，強調4大前瞻場館都具客家意象，要藉此機會串聯場館推出觀光動線，她也直言世衛組織估計要到2024年全球才有可能回到正常生活，未知變數多，應以現有場館規畫。

國民黨議員徐玉樹也認為，高達15億的世客博，客家局工作報告僅用不到1頁，態度隨便，讓客家人失望，強調年初力拚預算過關時高喊有很多準備工作要做，如今卻寥寥幾字草率帶過，看不出前期經費用在何處，要求提供具體規畫。

黃傅淑香強調除副展區會串聯10月23日開館的桃園北區客家會館、11月26日開園的1895乙未保台紀念公園、12底前啟用的永安海螺文化體驗園區和明年5月前啟用的台灣客家茶文化館等4大客家前瞻館舍，也會整合桃園既有的藝文館舍當衛星展區，透過閩南、原住民、眷村、新住民、土地公等議題展演客家文化，展現多樣性與活力。