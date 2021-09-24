兩人互動逗趣。（最大國際娛樂提供）

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鄭元暢的YT節目《不專業廚房》全新第2季開張，首集他邀到自認為最大的競爭對手、擁有超高人氣的「聊姐」曾之喬為重量級嘉賓，沒想到才剛錄完沒2天，悲劇就發生。

當天錄影其中一機的記憶卡壞掉，2個人的聲音都收在那一張記憶卡裡面，導致所有的畫面全部報廢，得知狀況的喬喬非常阿莎力的表示願意馬上喬開檔期配合，鄭元暢也立馬緊急招集原班人馬來重新錄製，經歷大風大浪、有驚無險，全新集數才能呈現。

第2季的菜單各個都是世界名菜是一個比一個難，首集為了要符合節目宗旨的自然隨性感，重錄時還特別換全新菜單「法式馬卡龍」。除了在菜單上下功夫外，鄭元暢專業吐槽的功力也是有增無減更上一級，逼問當年Sweety解散原因完全不手軟。

他拼命挖洞給喬喬跳，還亂說自己從小聽喬喬的歌長大，喬喬也不是省油的燈，馬上說：「你絕對沒聽過！不要給我裝！」鄭元暢立馬被抓包還硬要說有看過喬喬演的電視劇，結果劇名全都講錯，全場笑翻。該集周五晚上8點半播出。