弘凱(5244)、春日(4544)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第17、18家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。此外，有價證券上市審議委員會審議通過瑞鼎(3592)初次申請股票上市案。

弘凱實收資本額6.04億元，主要產品為LED光電及智能化感測元件整合封裝製造以及專業汽車光源、戶外亮化及屏幕顯示元件設計製造，2020年稅前淨利2.52億元，每股稅後盈餘3.43元。

春日實收資本額6.03億元，主要產品為螺絲、螺帽、零件成型機研發、設計、生產及銷售，2020年稅前淨利0.72億元，每股稅後盈餘0.94元。

瑞鼎申請上市資本額6.69億元，輔導上市承銷商為凱基證券，主要業務為顯示器驅動IC、電源管理及時序控制IC之研發、設計及銷售業務。2018年到2020年稅前淨利為6.55億元、7.86億元及9.98億元，每股盈餘為8.68元、10.34元及13.12元；今年上半年稅前淨利為21.36億元，每股盈餘27.91元。