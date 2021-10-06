愛奇藝傳最快今年底返港第二上市 籌資5億美元 20:452021/10/06 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸知名影音網站平台愛奇藝計劃返回香港進行第二上市，初步計劃集資5億美元（約合39億港元），目前愛奇藝已經聘請美銀、中信里昂以及高盛處理有關事宜。 香港經濟日報6日晚間報導，消息人士指出，愛奇藝計劃最快在2021年底前返港第二上市，目前正在與顧問機構商討上市計劃，但仍有可能會推遲時間表或取消上市計劃，或許也會再引入其他投行。 消息傳出後，愛奇藝6日美股盤前股價曾一度止跌，晚間6時30分報7.4美元，跌0.9％。 《金融》外資9月續回頭 淨匯入逾800億元 《金融》台私募股權基金投資 去年衝37億美元新高 #愛奇藝 #計劃 #港第二上市 #億美 #上市計劃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》史上最大生技影響力基金 瑞銀籌資6.5億美元 15:432021/10/06 財經 陸企花樣年 還不了2億美元 04:102021/10/06 財經要聞 《金融》314家上市櫃公司 明年股東會年報需提前申報 07:472021/10/06 財經 皇翔砸逾77億七期搶進地王級土地 18:252021/10/06 財經 《國際產業》空巴首肯 大馬AirAsia飛機訂單得以重建 15:092021/10/06 財經 拉貨強勁 台表科營收續登峰 04:102021/10/06 證券．權證 泰福第二張藥證 獲FDA審理 04:102021/10/06 證券．權證 富比士美國富豪榜 貝佐斯蟬聯首富 川普25年來首落榜 13:332021/10/06 財經 瞄準全球300億商機 華宇藥搶攻寵物癌症篩檢市場 20:332021/10/06 財經 《興櫃股》三商家購今上市前競拍 底價57.98元 07:472021/10/06 財經 1分鐘讀財經》台股爆3大訊號 短底反彈別砍在阿呆股 08:332021/10/06 財經 財經熱門新聞 投顧瘋喊台股破2萬點 他分析直說不可能：航運已死 - 財經 「少年海神」遭斷頭60億後 航運三雄又傳丙種殺出 明天更慘？ - 財經 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 陸狠心限電不只衝擊自家人 1決定恐釀全球能源危機 - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國？陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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