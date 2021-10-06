大陸知名影音網站平台愛奇藝計劃返回香港進行第二上市，初步計劃集資5億美元（約合39億港元），目前愛奇藝已經聘請美銀、中信里昂以及高盛處理有關事宜。

香港經濟日報6日晚間報導，消息人士指出，愛奇藝計劃最快在2021年底前返港第二上市，目前正在與顧問機構商討上市計劃，但仍有可能會推遲時間表或取消上市計劃，或許也會再引入其他投行。

消息傳出後，愛奇藝6日美股盤前股價曾一度止跌，晚間6時30分報7.4美元，跌0.9％。