再有大陸造車新勢力傳將赴港籌資。外媒報導，大陸電動車廠零跑汽車考慮前往香港公開上市，籌資至少10億美元。

陸媒36氪2021年年初就曾報導，該公司正以逾人民幣（下同）220億元的估值進行Pre-IPO輪融資，合肥市已明確表達投資意向，投資金額在20億元左右。

零跑科技成立於2015年，總部位於杭州濱江，是一家擁有自研三電系統、智慧網聯、自動駕駛等核心技術的造車新勢力，目前旗下已有三款車型。2020年，零跑全年銷量11391台，其中零跑T03於2020年5月上市，截止2020年12月31日累計銷量達10266台。

零跑汽車公布的資料顯示，2021年第三季交付量達到12987輛，其中9月共交付4095輛，年增432％。訂單方面，零跑汽車9月份訂單共計8754輛，其中零跑T03車型訂單為7541輛。

天眼查顯示，零跑科技成立至今已經進行了7輪融資，其投資機構包括大華股份、國信證券、紅杉中國、中金資本等。最新一輪融資發生在2021年8月份，金額為45億元，其中杭州國資參與投資30億元。加上1月完成的43億元的B輪融資，零跑汽車2021年獲得的融資已經超過80億元。