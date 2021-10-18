由於高雄前鎮科技園區發展早，目前園區用地已經不敷使用，經濟部加工出口處審核通過緯創投資百億自建地下2層地上9層廠房，後續加工處還要砸120億元拆舊廠房轉新房，可望大幅增加園區樓層面積。

加工處說，緯創資通日前通過審核，取得前鎮科技園區前瞻計畫範圍內拆除老舊廠房所騰出1.04公頃建廠用地，初期將投入逾百億自建地下2層地上9層廠房，五年內年產值可達新台幣550億元，未來預計可提供7000個就業機會，除打造前鎮科技園區生產基地作為集團全球車載及工控面板製造燈塔工廠，更深化車載與關鍵零組件產業群聚，助攻園區成為高階製造中心。

加工處長楊伯耕指出，前鎮科技產業園區已經發展近60年，半世紀前的廠區規畫已不符現實需求，園區允許容積率為490％，建蔽率為60％，但目前老舊廠房容積率只用到60％至100％，為符合高科技廠商需求，前鎮科技產業園區已啟動第二階段更新計畫，誘導引入民間資金，公私協力加速園區更新。