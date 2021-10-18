因香港近期有源頭不明個案，香港人大常委譚耀宗被大陸禁出席全國人大常委會。香港呼吸系統專科醫生梁子超今（18日）批評港府外防輸入工作只講不做，他舉例指，港府未增加高危組別的檢測次數，一旦有人染疫一周後才被發現，屆時病毒已有三代傳播，也很難追蹤傳播鏈。

香港近日出現數例社區發現的確診個案，包括一名俄羅斯駐港副領事，他抵港後，獲豁免酒店檢疫，在家居隔離。梁子超說，這種情況令人擔心，該名領事館人員病毒量高，雖為剛發病，要再觀察大廈內有否出現垂直或橫向傳播，或有假陰性情況等。

梁子超批評港府外防輸入工作只講不做，他舉例指，港府未增加高危組別的檢測次數，一旦有人染疫一周後才被發現，屆時病毒已有三代傳播，很難追蹤傳播鏈；加上獲豁免檢疫的組別「五花八門」，也可獲安排在多層大廈作家居檢疫，批評港府「內部政策自相矛盾」。他認為，港府需要檢視每個豁免檢疫的個案，需要以安全方法杜絕社區接觸，認為需政府需要平衡外交禮儀及傳播風險。

對於香港與大陸通關問題，梁子超說，港府於通關上需要留意時間，不少國家已因經濟需要等開始討論通關，指香港應趁這幾個月的時間做好通關工作，若能在新年及聖誕前做到可改善民生之餘，也有助日後與其他地方談論通關。