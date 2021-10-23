香港政府正研究修例針對內地來港人士受歧視情况，加強反歧視的保障。平等機會主席朱敏健指出，已經向政府提出多個立法方向，包括研究族内歧視，即使同爲華人之間的歧視，亦屬違法。朱敏健強調，歧視立法是雙向性，内地人歧視港人，亦屬違法。政府初步對建議積極回應，會在今年内考慮，在下屆政府完成立法。

朱敏健在一個電台節目表示，已就加強反歧視保障向政府提出多個立法方向，包括研究族內歧視，即同為華人之間的歧視亦屬違法，而平機會亦建議就因居民身分不同，以及來源地歧視進行規範；政府初步對建議積極回應，會在今年內考慮，在下屆政府完成立法。他指出，歧視立法是雙向性，內地人歧視港人亦屬違違法。

朱敏健稱，在新冠肺炎疫情期間，有香港餐廳貼出告示不接待內地人，但因事件沒有「受屈人」，平機會無法追查，往往只能發信警告。他建議修法後即使無「受屈人」，但可給予平機會權力，基於公眾利益進行調查及蒐證，循民事訴訟處理，補充目前的法例不足。

另外，港府下月起要求所有政府員工及市民必須使用「安心出行」掃描二維碼，才會獲准進入政府公共場所；有市民指其手機無法使用「安心出行」，擔心日後不能到醫院覆診，認爲政府歧視窮人。朱敏健就表示，措施是差別待遇 ，但非現行法例所規範之歧視範圍，政府有責任考慮措施如何在社會廣泛實施，大家應以常理心提出有效處理方法。