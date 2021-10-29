今年A股處在基本面和情緒面驅動的牛市行情，走勢繼續向上，前期行業表現分化明顯，低估值大幅落後，有機會迎來修復，更多政策著力寬信用，各項穩增長措施也逐步落地，可望緩解經濟下行壓力，積極政策刺激下，A股ROE有望持續回升，預計未來一至二季仍有機會，政策扶持產業持續為盤面焦點。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，大陸今年第三季GDP年成長4.9％，經濟資料顯示當前經濟下行壓力加大，730中央政治局會議前後更多政策著力點是在貨幣政策，人行通過MLF等工具保持流動性合理充裕。當前更多政策著力點是寬信用，各項穩增長措施也在逐步落地，有望緩解經濟下行壓力，其中房地產和專項債專案是兩大主軸。

房地產開發貸及個人住房按揭貸款有望好轉，地產企業資金緊張局面有望得到緩解，專項債發行速度也有望進一步加快，新老基建共同發力助力經濟增長。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，專項債發行速度已加快，根據大陸財政部政府債務研究與評估中心的資料，9月各地組織發行新增地方政府專項債券人民幣5231億元，創今年單月新高。值得一提的是，10月22日財政部說明，2021年新增專項債券額度，儘量在11月底前發行完畢。

截至10月22日，當月地方債已發行人民幣8374億元，已披露未發行規模人民幣4083億元。隨專項債發行落地，這些重大項目也將逐步推進，從而形成新舊基建發力助力穩增長的局面，及時根據形勢變化推出有力政策措施，A股第四季仍充滿機會。