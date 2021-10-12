水處理環保設備及技術服務商基士德-KY（6641）轉投資裕山公司取得高雄土壤整治標案捎來好消息，另拜自家揚州廠復工及台灣營收挹注，9月合併營收也以2.2億元寫下歷史新高，可謂是雙喜臨門。

基士德-KY積極擴充兩岸版圖，日前展開上市掛牌以來的首次籌資，申辦包含現金增資1.5億元及發行無擔保可轉換公司債（CB）籌集3億元，合計4.5億元的籌資案已於日前全數完成，現增股也已於10月8日上市交易。

基士德-KY指出，本次取得資金將用以因應新廠建廠與機器設備等相關投資，此外，基士德KY也決議參與台灣裕山環境工程公司現金增資，取得該公司23.53％的股權，基士德-KY指出，相關的交易已於6月底完成，並已取得實質股權。

基士德-KY指出，裕山公司自2000年起即投入土壤污染整治及顧問服務，迄今已累計超過110件案件實績，近年跟進轉向投入熱脫附及水洗相關工法土壤整治業務，已承包「中殼潤滑油（股）公司」土壤整治案，並於今年9月份取得高雄市政府「高雄煉油廠第三區土壤及地下水污染整治工作」標案，合約金額9.8億元，預計將於2022年10月前完成土壤整治作業。此外，其於去年取得之「台灣中油公司─高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」，亦於9月與中油及高雄市政府完成合約轉讓給高雄市政府的協議，合約金額約3.4億元，並於9月中復工。

基士德-KY指出，日前高雄市政府才剛宣布，配合行政院打造南部半導體材料「S」廊帶計畫，將積極活化中油高雄煉油廠舊址，向北串接橋頭、路竹至南科的新興半導體製造聚落，往南與大社、仁武、大寮、林園、小港等既有石化鋼鐵產業互補，落實穩固臺灣半導體產業領先的國家戰略。本次標案為高廠第三區土壤及地下水污染整治工作，後續高廠其他區域將陸續發包，基士德將全力支持裕山公司持續擴大相關業務，以提升裕山公司營運績效，同時挹注基士德業績成長。

除了投資裕山公司，基士德-KY今年2月也來台成立台灣子公司，積極拓展台灣地區業務，截至9月底止，台灣地區營收已超過1億元，另與裕山公司合作的高廠案，預計營收也會在今年第四季至明年上半年陸續實現，加上大陸地區延交訂單在第四季持續交貨，基士德-KY第四季營收衝高有望。