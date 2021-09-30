屏東內埔鄉陳姓男子與鍾姓老翁發生口角，竟持棍毆打鍾男，並縱火燒停放路旁的機車。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

屏東縣高樹鄉29日發生駭人聽聞「挖眼案」，引發居民恐慌、連署要求醫院不要再把精神病患放出來，無獨有偶，早在去年內埔鄉也有名患有思覺失調的陳姓男子，因自認爸媽遭殺害，而持木棒將誤以為凶手的鍾姓鄰居活活打死，案經屏東地院審結後，法官依「欠缺辨識行為違法之能力」將他判處無罪，但施以監護5年，全案可上訴。

判決書指出，去年8月15日上午9 時52分，患有思覺失調症的陳姓男子，在他鄰居鍾姓老翁住處前，持1支木棍狠狠毆打鍾翁的頭部，導致鍾翁受有創傷性腦膜下出血、顱骨開放性骨折、肢體多處撕裂傷等傷害，當天下午1時16分傷重不治死亡。

案發後，陳嫌一再指稱，「我打鍾是因為他之前把我爸爸媽媽打死」，但檢警調查，陳嫌的父親仍存活，所以認定陳嫌所述應該都是他罹患思覺失調症產生的妄想症狀。

此外，警方也證稱，陳嫌行凶後，就躺在家裡床上，作案用的木棍還放在床邊，並不像一般人有畏罪、藏匿的反應，由此可知陳嫌行為時，已因其思覺失調症產生脫離現實之妄想，並因此妄想而喪失辨識其行為違法或依其辨識而行為的能力。

而案經合議庭審理後，法官經參酌其精神鑑定報告，以及歷年病歷資料、案發前後的行為舉措、案發當時的言行表徵等事實，認為被告案發時，確實因思覺失調症所生的妄想症狀，誘發其殺人等犯行，而其行為時均已達到刑法第19條第1 項所規定的「因精神障礙致不能辨識其行為違法以及欠缺依其辨識而行為之能力」情形，應屬不罰，因此依法判處被告無罪。

但法官強調，因陳姓被告嚴重缺乏病識感，其家庭也難以期待能發揮支持或監督功能，而為避免被告因未受適當且持續性的精神科專業治療、導致再犯，應令被告入相當處所，施以法定最高之5年監護，以收個人治療及社會防衛之效。