罹患思覺失調的鄭姓男子，去年10月在停車場內隨手牽走一台折疊式腳踏車便欲離開，遭停車場管理員發現後出面制止，並當場扭打；屏東地院簡易庭審酌後依竊盜罪判刑拘役50日，經上訴後法官認為，鄭男犯案當時已喪失判斷能力，改判無罪。可上訴。

判決指出，鄭男在停車場內看到一台紅色折疊式腳踏車停放在內，且無人看管，順手便牽走車輛，且自顧自得騎走，管理員透過監視錄影器發現，旋即趨前攔阻，更因一言不合發生扭打，黃姓女車主事後到場立刻報警逮人。

鄭男向法官坦承，確實牽走腳踏車，但強調是腦海中一直有個聲音，要他牽走這輛腳踏車，鄭男母親也說，兒子患有精神疾病，對於外界事物缺乏辨識能力，應屬於心神喪失之人。

法官為求慎重起見，請來屏安醫院醫師鑑定，精神科專科醫師參酌鄭男病歷及全案所檢附的卷證資料，鑑定結果出爐，認為鄭男罹患思覺失調症，案發當時思緒、行為均受到疾病相關命令式聽幻覺及現實判斷能力障礙影響，未能辨識此次受到幻覺影響而出現的行為屬於竊盜犯行。

因此認定行為時的精神狀態應可符合刑法第19條第1項之「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力」。

承審法官認為，原審未及審酌上情而以簡易判決處刑，所踐行程序即有瑕疵，因此合議庭依通常程序審判後，撤銷原審判決，改判無罪。全案仍可上訴。