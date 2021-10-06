立法院擬刪除監護處分5年的執行期間上限，並新設「緊急監護」制度，司改會召開記者會表示，修法不宜倉促通過，應該審慎考量司法精神醫學與社區支援照顧的觀點，通盤檢討處遇資源，給予觸法精神疾患者妥適處置與實質協助，方能切實回應社會安全的需求。

司改會表示，長期設有「監護處分」制度的台灣，本次草案進一步擴及「緊急監護」，勢必受到更多的質疑與挑戰，再者，草案又要如何與《精神衛生法》搭配運作，目前也未見相關檢討。

司改會認為，為落實真正的社會安全網，機構內及機構外處遇資源的充實為首要任務，應該將資源挹注於窘困的人力及服務，讓司法、衛政、警政、勞政、社政單位合作，適度結合社區關懷系統進行整全性照護，才能填補社會安全網的漏洞。

司改會表示，如果讓治療將淪為口號，修法後徒令觸法精神疾患者面臨無盡的隔離監禁，不僅使得司法精神醫學獨力承擔起過重之責任，也未能對於現況提供協助。

且過度傾斜於懲罰性的修法，透過無限期拉長監護處分的期間，不僅遠離整合性照護的理想、無法確保受處分人之醫療權益，更使得受處分人精神健康狀態因為長期機構化影響而惡化，問題無法獲得緩解、汙名持續蔓延，也讓社會始終處於威脅之中。