台灣藝人遭惡意攻擊 國台辦暗示：台網友反串

綜藝天后小S憑著主持《康熙來了》紅遍兩岸三地，早前卻因為在東京奧運賽事興奮PO文支持中華隊選手，引發陸網友不滿出征，一夜之間痛失4代言，損失慘重。然而稍早小S又突然於微博發聲，一句「感謝國台辦再次幫忙澄清我不是台獨」引爆熱議。

小S前陣子因東京奧運中華隊選手加油，意外觸怒陸網友，令她選擇於上個月5號在微博表明立場，「我不是台獨！」希望能讓風波就此平息。然而小S也為此在社群網站噤聲長達1個多月，本月初更被發現已悄悄於Podcast平台復出，在節目《老娘的老娘》自爆當年懷孕內幕，讓不少粉絲狂喜直呼「小S終於回來了」。

小S噤聲1個多月，今晚突然於微博再次表明立場。(取自小S微博)

稍早小S又再度於微博發聲，感謝國台辦為她闢謠，「感謝國台辦再次幫忙澄清我不是台獨，也拜託造謠者到此而止。祝大家中秋團圓快樂。」訊息發出不過半小時，吸引超過2萬人按讚、2千多則留言，「回來吧徐熙娣，想妳了」、「徐熙娣啊啊啊啊妳受苦了真的」、「徐熙娣，妳的福氣在後頭」。

國台辦今日上午舉行例行記者會，對於台灣藝人小S、張鈞甯事件，國台辦對此回應，最近接連發生針對在大陸正常發展的台灣藝人的網路炒作，讓兩岸同胞高度懷疑島內某些政治勢力蓄意製造事端，企圖干擾、阻撓台灣藝人在大陸正常發展，破壞兩岸人文交流氛圍，挑撥兩岸同胞對立，惡化關係，呼籲兩岸同胞高度警惕，精準辨識，不要上當。