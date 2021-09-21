【旅奇傳媒/編輯部報導】趁著疫情緩和之際，是該出門透透氣。搭配2021自行車旅遊年，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）在疫情趨緩後，辦理「2021極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊活動」，今年活動除嚴選三大經典路線：9月25日「極西點國聖港燈塔自行車騎遊」、9月26日「雲林濱海小鎮自行車慢遊」、10月17日「浪漫雙教堂自行車慢遊」。

台南將軍濱海小鎮 享受單車微旅行

此外，特別推出結合轄內雲嘉南觀光圈業者的深度單車旅遊，遊程內容包含由專人導覽、DIY體驗、品嚐當地特色美食等。9月16日舉辦的「台南將軍濱海小鎮自行車深度慢遊」活動，號召37位車友，包含有從台中出發的退休國小校長，揪了幾個多年老友及騎車愛好者一同報名。透過專人領騎及導覽，以每小時15公里輕慢速度，引領車友們感受不同以往的運動輕旅行，深度體驗烤蚵吃到飽與串蚵殼的DIY樂趣，品嚐當地農漁特產，體驗台南馬沙溝獨特的濱海風情;旅程結束後並帶回加碼贈送的將軍名產-牛蒡茶伴手禮。

▲台南將軍濱海小鎮自行車深度慢遊，引領車友感受不同以往的運動輕旅行。 圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

用雙輪慢節奏 體驗雲嘉南在地人文風情

雲嘉南管理處徐振能處長表示，「2021極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊系列活動」之帶狀深度慢遊活動，力推自行車與在地特色結合，每場活動均串連觀光圈產業，希望以雙輪節奏帶領車友仔細體會雲嘉南濱海在地人文風情。

「台南將軍場」自行車深度慢遊內容相當豐富，規劃由將軍漁港出發，悠遊於靜謐漁村裡體驗小鎮魅力，途經充滿童趣藝術的3D彩繪村及青鯤鯓扇形鹽田，午間回到將軍漁港-海中央小舖，品嚐烤蚵及美味風味餐，終點站是以「綠汕帆影」著稱之馬沙溝海洋休閒運動渡假中心，讓車友們盡情享受金沙踏浪、絕美夕陽風光。

▲用雙輪的節奏深度感受雲嘉南在地風情。 圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

報名極點慢旅自行車慢遊 加碼送喔熊好禮

沒有報名到台南將軍場的自行車深度慢遊的車友們，還有機會報名參加10月16日舉辦的「嘉義濱海小鎮自行車深度慢遊」活動，或是報名參加主場活動「極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」，分別為9月25日率先登場的「極點慢旅-極西點國聖港燈塔自行車騎遊」、9月26日的「雲林濱海小鎮自行車慢遊」以及10月17日的「浪漫雙教堂自行車慢遊」。

此外，報名主場活動即贈送物超所值的「2021自行車旅遊年」獨家設計款「喔熊自行車小帽」，「喔熊自行車補給束口包」、「100元消費券」、「完騎證書」、「喔熊完騎獎牌」，連續報名參加3場活動者，還可收集到雲嘉南3面完整專屬拼圖獎牌。另外，11月30日以前自行到訪極西點國聖港燈塔，並參與掃碼打卡認證活動，即可獲得極西點國聖港燈塔自行到訪限定證書，是非常值得收藏的解鎖紀念禮物。

活動通網頁報名：

「雲嘉南，好好玩！！！」FB：

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