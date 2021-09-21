由台南市政府觀光旅遊局與七股區公所共同主辦的「2021台南七股海鮮節」列活動，今年因應疫情延期舉辦，其中最受大小朋友喜愛的觀光赤嘴園摸文蛤體驗活動將於10月2日至10月3日於六孔碼頭登場，首次因應中央防疫規範，採實名制線上預約報名，9月22日上午9時起至9月30日止開放報名。

台南市長黃偉哲表示，觀光赤嘴園摸文蛤是非常熱門的活動，為了搶先下水摸文蛤，往年有很多民眾一早就去現場排隊等候。而今年因應防疫，採「實名制線上預約報名、分區、分流」方式辦理，報名成功的民眾只要依規定時間到場完成報到，即可於潮汐允許時下水摸文蛤，不用一大早來排隊。

觀旅局表示，觀光赤嘴園摸文蛤體驗於六孔碼頭辦理，因六孔碼頭摸文蛤體驗水域場域非常寬敞，總面積約1萬4000平方公尺，活動場域將分為4區，每天開放2區體驗，每區限制人數上限為750人。摸文蛤活動配合潮汐時間，可安全下水體驗的時間約為下午1點至3點半。

觀旅局特別提醒，配合防疫，活動2天現場不設置美食攤位，無提供餐飲服務，預約報名成功民眾於活動當日上午11點起至下午2點前至台江國家公園六孔管理站辦公室外廣場報到區完成報到，並配合潮汐下水，未線上報名成功且未完成報到者無法下水體驗。

此外，活動現場不論大小朋友均需全程戴口罩，量體溫、噴酒精，體驗區採雙出入口「分區、分流」，並安排人員於入口處及水中導引及宣導各防疫措施，避免人流群聚，期望在防疫下讓親子也能安心體驗摸文蛤樂趣。