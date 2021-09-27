新冠疫情逐漸穩定，台南市政府為提振疫後觀光，率先推出休閒農業團體旅遊獎勵補助計畫，鼓勵旅遊業者與全市上百家休閒農業產業合作，開發出各種吸睛的休閒農業旅遊套裝行程，凡合法設立的旅行社，從即日起至12月31日出團的團體旅遊行程，符合在台南合法旅宿住宿至少1晚以上，以及規畫專案遊程60％以上的據點符合農遊據點資格，將補助旅行業者每人800元的遊程費用。

市長黃偉哲表示，新冠肺炎帶動國旅風潮，正是國內觀光業者提升及轉型的機會，旅客也期望國旅市場有更多元的觀光方式，因此特別指示觀旅局規畫2021年台南市推廣農業旅遊元件獎勵計畫，期望提升農業附加價值，創造農業休閒旅遊契機，促使台南朝永續觀光的目標邁進。

觀旅局指出，2021年台南市推廣農業旅遊元件獎勵計畫，鼓勵旅行業者包裝特色休閒農業遊程，送客至全市各行政區的特色農遊據點，還結合地方特色農產品的「田媽媽」田園料理。該計畫即日起開始受理申請，凡合法設立的旅行社，出團時間截止至12月31日的團體行程，符合在台南合法旅宿住宿至少1晚以上，以及規畫的專案遊程60％以上據點符合農遊據點資格，將補助旅行業者每人800元之遊程費用，受理至經費用罄為止。

觀旅局長郭貞慧認為，不少研究數據及報告都顯示，疫後的觀光方式已改變，疫情提升消費者自我保護與風險意識，部分遊客已轉向人少的景點，盡可能避免接觸陌生人，因此小型旅行團旅遊逐漸成為趨勢，大自然、海灘等遠離都市地區的景點也成為熱門景點。

郭貞慧說，台南不僅有豐富的歷史人文底蘊，各區更有豐富的自然資源，像東山土窯烘龍眼乾體驗、北門井仔角鹽田及七股遊竹筏吃海鮮，該局推出此一計畫鼓勵旅行業者送客至特色農村及農遊據點，希望加強農業與觀光產業鏈結，提供民眾更多元的旅遊體驗。