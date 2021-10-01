交通部響應行政院的振興五倍券，推出120萬份面額1000元的國旅券，可用在旅遊、旅宿、遊樂園及溫泉業，成為這波登記抽籤大熱門，今傳出行政院點頭讓交通部觀光局加碼翻倍，變成240萬份國旅券。交通部長王國材證實爭取120萬份加碼，院長蘇貞昌已同意支持，幫助國內觀光業。

交通部先前預估，國旅券發行120萬份，至少可觸及240萬人次，依以往數據推估，可帶動58億元產值。若依此推算，國旅券加碼至240萬份，估可帶動116億元產值。

觀光局另投入11.1億元獎勵優質團體旅遊，預估會有75萬人次參與，創造66億元產值。

王國材表示，因為國旅券受國人喜愛，為加速振興兼紓困觀光產業，交通部規劃加碼120萬張，蘇院長已同意支持。他指出，疫情無法出國，院長希望盡力導引民眾，把每年出國8000億的旅遊花費留在台灣，幫助國內觀光業。

目前國旅券登記抽籤突破千萬人，中籤率僅1成多，國旅券加碼後，怎麼抽、後續配套等問題，觀光局還在規劃中。