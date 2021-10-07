中華郵政公司10月4日起開放民眾預約領取紙本券，至今收到超過114.5萬份預約，為方便民眾假日領券，除部分位於機關、學校內郵局外，全國逾1200間郵局將於10月16日、23日調整為全日營業。

中華郵政表示，10月12日至10月30日受理已預約民眾領取紙本振興五倍券，11月1日起提供預約及現場領券服務。

原周六營業郵局，營業時間由原上午9時至中午12時調整為上午9時至下午5時，中午前維持原營業項目，中午後專辦發放及兌付「振興五倍券」相關服務。

原星期六未營業郵局，營業時間調整為營業日，營業時間原則為上午9時至下午5時；另1、2人郵局，中午休息暫停營業1小時，營業項目全日專辦發放及兌付「振興五倍券」相關服務。

另為強化民眾平日領券服務，自10月12日至22日，原18間部分平常日暫停營業郵局及4間營業半日郵局，改為營業全日，歡迎民眾多加利用，詳情可至中華郵政官網（https：／／www.post.gov.tw）查詢。

另為擴大回饋郵政VISA金融卡新卡友，中華郵政將「新卡友限定獨享回饋600元活動」新卡申請及領取期間延長至10月31日，並增加抽獎活動；凡於9月10日至10月31日間完成郵政VISA金融卡申請及領取的全新卡友，12月31日前成功綁定數位振興五倍券，除每卡可享現金加碼回饋600元外，並可參加抽獎活動，獎項包括郵政禮券10萬元、i郵購購物金5萬元及電子禮券1000元等3000多個獎項