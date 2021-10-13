台灣富士全錄其營業本部本部長吳經明涉嫌利用職權，藉由不實交易將公司2億元資金挪為己用。台北地檢署12日指揮台北市調查處，兵分5路發動搜索，約談吳男等8人到案，全案將依違反商業會計法、背信等罪方向偵辦。檢察官訊後，諭令吳男聲押禁見。

另涉案的吳妻陳慧珍、妹妹吳熙筠各以30萬元交保，，合作親友周賢良50萬元交保；合作的3家廠商負責人及該公司員工包括曾文娟、楊靜芳各以50萬元交保，譚修齊30萬元交保，林珮萱20萬交保。

檢調獲報，吳經明在2013年至2018年間，利用可自行決行採購案的權限，涉及多項不實交易，從中上下其手，掏空公司資金約2億元，公司查帳後發現問題，向檢調提告，全案因而曝光。

根據富士全錄官方資料，公司成立於1962年，致力於提供「複印服務」，並確立租賃服務商業模式，後由於日本母公司股權變動，成為富士軟片100％持有股份的子公司，並於2021年4月起更名為台灣富士軟片資訊股份有限公司。