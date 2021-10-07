PGO出大招搶五倍券商機，即日起使用紙本券購買PGO J-bubu 125車系ABS車款，最高單台折抵1萬元，把5000元變成1萬5000元（含5000振興紙本券），搭配現金購車以及汰舊換新方案，最高補助享有1萬7300元，再享指定縣市發票登錄加碼抽，PGO即刻加倍奉還。

PGO以J-bubu 125車系ABS車款為例，1萬元（持振興券現金購車折抵）及4000元（新車貨物稅）、3000元（七期車補助、300元（廢車回收），換算下來實際補助等於現省1萬7300元。

此外，若持振興紙本券購買全新上市PGO Spring 125則可獲得價值1000元精品券，此外針對CP之王BON 125 ABS也祭出持5000元振興紙本券再現折5000元的優惠。需注意的是，持振興紙本券現金購車補助以車/人為單位，每車/人補助1次，其餘振興紙本券等同現金，份數則不在此限，刷卡/分期購車則不適用於振興加倍送方案。