振興五倍券8日正式開放使用，亞太電信祭出限時加碼優惠，12月底之前持200元面額振興五倍券於全台Gt智慧生活門市申辦「5G極速升等」購機方案，不限約期及資費，手機專案價折1000元，iPhone與Android手機同享優惠。

以最新iPhone 13系列新機搭配「5G極速升等」資費方案為例，持200元面額振興五倍券，除享專案價現折1000元，再送MagSafe充電器（市價1190元）。

亞太電信表示，申辦iPhone 13 Pro 128GB機型，月付1399元，約期36期，5G不限速上網吃到飽，網外再送220分鐘通話優惠，專案價13800元，搭配振興五倍券購機限時加碼現折1000元，優惠專案價12800元。

至於Android手機除享五倍券專案價折1000元，以Samsung摺疊新機Z Flip3（8GB/128GB）為例，月付1399元，優惠專案價12388元，約期36期，10月底前於活動網站登錄送透明保護殼、藍牙智慧防丟器及無線閃充充電板；Samsung A52s最潮防水中階新機，月付1199元，原專案價1490元，優惠專案價490元，約期36期。