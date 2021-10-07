振興五倍券將於明日起開放領用，行政院長蘇貞昌今日表示，五倍券已經將近1600萬人完成數位綁定跟預約，加碼券登入達6400萬人次，明起領用，馬上碰到國慶連假，可以預見眾多民眾出遊消費人潮，呼籲國人防疫不鬆懈，戴好口罩勤洗手。至於部分加碼券民眾登記踴躍，是否會比照國旅券增加名額，行政院發言人羅秉成表示，相關部會要評估有無加碼必要性，有具體作為會對外界說明。

其他部會要評估有無加碼必要性，有具體作為會跟外界說明。

蘇貞昌今於行政院會表示，五倍券上路過程，感謝國人配合，讓疫情穩定程度控制，包括連續零確診、疫苗接種率近6成，各地民眾積極施打中，今明兩天將有三批疫苗到貨，本周台灣總累計到貨疫苗將達2300萬劑。

即將上路的五倍券，蘇貞昌說，目前已經有將近1600萬人完成預約及數位綁定，明天第一批次正式領用期間，可預見民眾出遊消費人潮，提醒民眾落實防疫措施，享受五倍券消費。

蘇貞昌也提醒各部會，五倍券明起開放領用，要注意流程妥適性，不要造成混亂。對於五倍券刺激經濟效益，行政院以去年三倍券帶動超過一千億推估經濟效益，五倍券可望達到刺激2000億以上效果。

加碼券部分，截至目前已有6400萬人次登入，部分部會推出的加碼券叫好叫座，民眾登記踴躍，導致中籤率約10％；為刺激國旅市場，行政院日前已宣布國旅券加碼至240萬份。