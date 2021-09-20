蔡英文與日眾議員高市早苗視訊會談，期待台日緊密合作。民進黨提供

蔡英文與日眾議員高市早苗視訊會談，期待台日緊密合作。民進黨提供

蔡英文總統今天以民進黨主席身份與日本眾議院議員高市早苗進行視訊會談，蔡英文表示，台日互助是非常重要的紐帶，對於區域的穩定繁榮也具有相當的意義，她期待台日之間未來能在各領域有更緊密合作。

高市早苗是日本自由民主黨黨員，共當選7屆日本眾議院議員。歷任內閣府特命擔當大臣、經濟產業副大臣、自民黨政務調查會長、總務大臣等職務。曾主張修改日本國憲法第九條，把日本自衛隊改名「日本國防軍」，並聲稱參拜靖國神社是個人自由。

蔡英文今天與高市早苗進行視訊會談，歷時約30分鐘。除了再次感謝日方在疫情期間，五度伸出援手提供近390萬劑Covid-19疫苗，協助我國因應疫情威脅，兩人也就包括區域安全、經濟情勢，以及產業供應鏈等議題廣泛交換意見。

蔡英文表示，台日互助是非常重要的紐帶，對於區域的穩定繁榮也具有相當的意義，她期待台日之間未來能在各領域有更緊密合作，助益兩國人民的共利互惠。

高市早苗也發推文表示，她20日與台灣民進黨主席蔡英文進行網絡會談，主要針對擴大和深化日本與台灣之間，包括安全在內的實務交流積極進行討論。