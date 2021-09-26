國民黨選出新任主席朱立倫，中共總書記習近平於今天早上發出賀電，國民黨也隨即覆電，不料，資深媒體人鍾年晃與民進黨立委蘇巧慧皆抨擊覆電中的紀元「不見民國」，蘇巧慧更酸原來朱立倫的職志是成為第二個林鄭月娥。前國民黨青年團總團長呂謦煒拿出民進黨中央發出的公文，上面完全沒有民國紀年，並痛批「難道民進黨主席蔡英文才是林鄭月娥」？

呂謦煒指出，如果我們看民進黨中央在國內使用的公文，可以發現民進黨全面棄用民國紀元，公文上無論是發文日期或發文字號，通通都是西元紀年。民進黨使用的年號與中共一樣是西元，在公文上用的還是民進黨主席蔡英文的印，難道民進黨主席蔡英文才是林鄭月娥？

呂謦煒表示，國民黨在與中共的電文往返中有為有守，在認同雙方共同政治基礎的精神上，還表達己方「求同尊異」的立場，這不就代表雙方仍然各有基本立場與堅持？甚至國民黨還敢在對大陸的紀元上採用民國紀年「110」，對照即使在台灣也不敢使用民國紀年的民進黨，高下立判！

呂謦煒質疑，拒絕使用中華民國紀年、要求廢除中華民國紀元的政黨與政治人物，現在怎麼這麼重視中華民國？難道所有寫民國紀元而沒加上正式國號的，就要受民進黨人批判？

呂謦煒怒轟，仔細想想就發現，民進黨才不是真心誠意愛我們的國家，民進黨人只是把中華民國當作是政治鬥爭的工具而已。