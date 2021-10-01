立法院1日施政總質詢，國民黨立委占領官員席與備詢台並祭出195案增列事項杯葛議事。（姚志平攝）

立法院1日施政總質詢，國民黨立委占領官員席，並在備詢台上合影留念。（姚志平攝）

因不滿3＋11專案報告內容，國民黨團杯葛行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢，揚言關閉協商、展開焦土戰爭。對此，行政院長蘇貞昌上午赴立院備詢前表示，國民黨這樣亂，讓政府空轉，連在野的小黨都不能行使質詢的權利，相信不是人民所樂見。

行政院長蘇貞昌今再赴立院進行施政總質詢，但因周二爆發程序爭議，藍營主張議事無效未果後，決定發動焦土戰，昨缺席朝野協商，下午就派黨團成員守住議場大門，準備今天繼續杯葛。國民黨團總召費鴻泰強調，立法院行政不中立，胡亂違法，不必再跟民進黨談下去。因朝野高強度對峙，預料今天院會將再陷入衝突而停擺。

今天上午7點立院議場一開門，守了整夜的藍委湧入議場佔領發言台及官員席，民進黨則未有立委提前到場，預料稍晚蘇揆到場後才會展開攻防。

對此，蘇貞昌表示，台灣防疫成功，經濟成績是11年來新高，連CNN都專題報導，國際媒體一再肯定，我們很期望能夠政府做事。他強調，國民黨這樣亂，讓政府空轉，連在野的小黨都不能行使質詢的權利，相信不是人民所樂見。