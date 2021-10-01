民進黨立委林岱樺29日質詢經濟部長王美花五倍券議題，不客氣直接電爆，狂罵王美花「妳是法律人ㄟ！」、「不要笑破人家大牙」！對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉批國民黨不如人，連質詢內容研究也不夠，懶惰無能！會讓民進黨可以永世執政！

林岱樺29日在立法院質疑王美花，過去三倍券數位綁定後都可以取消，為何五倍券不行取消？不讓民眾取消數位綁定已違法、違憲，要她好好檢討，「不要笑破人家大牙」！

林岱樺指出，去年三倍券可「反悔取消」，導致不少人戲稱今年的五倍券跟三倍券比起來，堪稱「三不一沒有」，即「不能取消、不能改綁、不能換領紙本券、沒有反悔空間」。林岱樺痛批，經濟部已嚴重剝奪了人民自由，甚至已構成違憲。

林岱樺還引用憲法第23條，「增進公共利益所必要者」，強調五倍券屬於公共利益，若限制了人民取消數位綁定的權利，算是違反公共利益，痛批台大法律系出身的王美花，「妳是法律人ㄟ！」「不要笑破人家大牙」。

劉寶傑30日在《關鍵時刻》直言，一個民進黨立委都可以把民進黨的經濟部長問得啞口無言，他連喊三次：「沒有一個國民黨立委」、「沒有一個國民黨立委」、「沒有一個國民黨立委」有這種本事！吳子嘉也認為，林岱樺問到王美花講不出話來，還質疑又弄一個唐鳳出來跳舞，「我跳也比他好看」！他批國民黨對質詢內容研究也不夠，懶惰無能！如此下去，民進黨可以永世執政！

資深媒體人劉寶傑。（資料照片）