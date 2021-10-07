振興五倍券開放登記預約後，至今約有1000萬人登記紙本券，並自10月8日起發放，長汎假期為搶攻市場，10月8日至22日推出超值專案，使用紙本五倍券或國旅券報名國內團體旅遊，最高回饋5000元，參加離島指定團體旅遊再送500元，報名立榮假期自由行則立刻折抵500元。

長汎假期指出，活動期間報名國內團體旅遊或團體自由行，即可參加長汎假期「五倍券優惠FUN很大」專案，訂單使用國旅券、紙本五倍券付款，即贈送國外團體抵用券，滿3000元送500元、滿5000元送1000元、滿1萬元送2000元，並可累積計算，最高可享20％回饋。若報名金門、馬祖、澎湖指定團體行程，出發當日再送500元現金。

長汎假期推出客製化的高檔主題產品，例如「FUN奢泡湯品蟹雅敘南園3日」，全程尊榮9人座賓士，入住頂級南園人文客棧、泰安觀止溫泉會館，享受秋冬泡湯及啖大閘蟹；「曙光台東慢旅行3日」，每人現折1000元，並可品嚐米其林3星主廚料理；「金門小兵遊戰地體驗營4日」，每人現折2000元，行程內的軍事訓練體驗，讓孩童學習如何團隊合作，並訓練其獨立自主的能力。

立榮航空也於「五倍券優惠FUN很大」專案活動期間送出優惠，訂購立榮假期並於2021年12月29日前出發，結帳時輸入折扣碼「UNIX5」，立刻折抵500元。

旅遊電商易飛網同樣看好五倍券及國旅券商機，今日宣布攜手華信航空推出「上山下海、無壓旅遊」限時活動，攜手華信航空推出「上山下海、無壓旅遊」限時活動，自即日起至11月30日止，旅人可使用五倍券購買華信假期中的澎湖、金門、花蓮及台東等4大國旅熱門聖地行程，且可任選台北、台中或高雄出發，來回機票、住宿1晚及保險僅3999元起。