為了參與中秋晚會，不少大陸藝人都前往長沙，20日港星劉愷威和男星魏大勛陸續抵達北京機場，2人距離近到幾乎在隔壁，短短幾分鐘卻完全零互動，甚至還被捕捉到同框鏡頭，然而他們一位是楊冪前夫，另一位是楊冪前緋聞男友，罕見畫面立刻成為微博熱搜話題。

劉愷威和魏大勛都打扮低調，一身黑衣和棒球帽，儘管和對方擦身而過也只是在工作人員的陪伴下匆匆離去，消息曝光後，立刻在微博上掀起熱議，「緣分總是那麼妙不可言」、「連穿衣打扮都是一樣風格」、「娛樂是個圈」、「這奇妙的緣分」、「一個向左走，一個向右走」。

劉愷威、魏大勛在機場擦身而過。(圖/翻攝自微博)

事實上，劉愷威和魏大勛接下來還可能在中秋晚會「灣區升明月」同台，合唱《東方之珠》，這次晚會協辦單位為香港TVB，許多香港藝人都會獻唱歌曲，也是近年來出場人數最多的一次，再加上大陸官方正抵制流量明星，也因此擁有多年資歷的藝人都在受邀名單內。

劉愷威、魏大勛可能將同台演出。（圖／翻攝自微博）

劉愷威當年到大陸戲劇圈發展，因拍戲和楊冪墜入愛河，然而結婚沒多久2人就傳出婚變，2018年正式離婚，離婚後他將重心放在女兒小糯米身上，工作量逐漸減少，而魏大勛則是在2019年和楊冪合作《密室大逃脫》傳出戀情，2人多次被直擊約會，然而這段戀情先前也傳出已經結束。