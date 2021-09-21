日本35歲知名女星渡邊杏，2015年與現年33歲的男星東出昌大，因合作戲劇相識相戀，並結婚生下3名子女，沒想到東出昌大也因為拍戲，與當時未成年的女星唐田英里佳傳出婚外情。兩人雖因此重創形象遭到網友撻伐，演藝事業全面停擺，但近日卻傳出即將復出，讓渡邊杏相當心寒，甚至還準備帶著3名子女離開日本。

渡邊杏與東出昌大結婚多年，原本是人人稱羨的模範夫妻，但自從2020年東出昌大與唐田英里佳合作電影《睡著也好醒來也罷》後，便完全變了樣。東出昌大不僅背著當時正在懷著第三胎的渡邊杏，與唐田英里佳偷來暗去，後來即使被抓包，東出昌大還向渡邊杏不斷保證兩人不再見面，但私底下依舊藕斷絲連才導致事情東窗事發。

唐田英里佳雖立即跳出來道歉，她與東出昌大的形象依舊跌到谷底，只能暫時終止演藝事業，但經過一年的沉澱，有媒體爆料唐田英里佳私底下復出的意願十分強烈，除了在雜誌的連載專欄上不斷更新近況，經紀公司還大動作的在IG上更新她的照片，讓不少人推測她即將復出；另外，已被冠上「渣夫」的東出昌大，所主演的電影《信用詐欺師英雄篇》也即將上映，讓外界相當傻眼，不少網友更直呼兩人「太不要臉」。

對此，渡邊杏雖沒有正面回應，但根據日媒《女性自身》報導，她在9月1日播出的綜藝節目中透露，自己的夢想就是住在歐洲，現在也正在參加語言課程，未來打算帶著3名子女移居法國居住，讓外界猜測渡邊杏對日本的一切感到心寒與疲累，想讓孩子們在不受打擾的狀態下成長生活。

事實上，渡邊杏雖是男星渡邊謙的女兒，但父母從小就離婚，與生母不久前才因為金錢糾紛對簿公堂，雖事後雙方和解收場，仍對她造成不小的打擊，加上前夫外遇又不給贍養費，渡邊杏只能自力自強，一肩扛起獨立扶養3名子女的責任。而外界對於她的處境十分心疼，也使她粉絲數激增，除了10月即將推出新戲《日本沉沒》，廣告、代言也接踵而來，將來即使移居海外生活，也不影響日本的工作。