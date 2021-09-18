明代有位徐霞客，走遍大江南北，書成《徐霞客遊記》，足跡遍及大陸各省，堪稱中國背包客始祖。基於讀萬卷書不如行萬里路，加上也想見識大陸的大江大海、風土民情，於是我也踏上壯遊之路，一步一腳印的感受這片土地帶來的各種心靈悸動，且讓我嘗試以三千字來速寫這些年的足跡。

《徐霞客遊記》裡，開篇第一章就是「遊天台山日記」。循著前輩的路徑，我也由浙江天台說起，徐霞客曾「三上天台山，六觀石梁」，我亦循跡造訪，但見兩澗之水穿石梁奔洩而下，其勢驚人，居下觀之讚嘆大自然的鬼斧神工，無怪乎自古以來眾多詩人都來此朝聖，並留下詩句。

續行至杭州，西湖美景賽天堂，十景各有特色，涵括不同時令、晝夜、氣候、視覺與聽覺：斷橋殘雪須是下雪的冬季、平湖秋月與三潭印月得是秋季的滿月日、蘇堤春曉是陽春三月、曲院風荷夏季盛開、雙峰插雲須有雲霧、雷峰夕照是晴日夕陽、南屏晚鐘是夜半鐘聲……於是，單單杭州就吸引我數度前往。

接著走過濟公出家的靈隱寺、觀音道場的普陀山，由舟山回到上海，十里洋場的昇華場景、租界氛圍的建築洋房、老上海的街道巷弄，這座城市的繁華與租界風情激盪出耀眼的火花！一踏上我就知道會愛上它。

該是緣分注定，自然水到渠成，因緣際會的旅居上海八年，把這座城市徹底的走透，我能如數家珍的訴說上海的點點滴滴，從鄔達克建築、本幫菜料理、租界故事到地鐵發展，就連上海話都學會了，如同自己第二家鄉般的熟悉。

2012年世界末日的傳說，我選擇窩在廈門度過，福建的閩南、客家語言文化，從一下飛機就讓我覺得彷彿回到台灣，而鼓浪嶼這座鋼琴與貓之島，充滿了文青的氣質，滿島的老洋房訴說歷史，在島上的小酒吧喝酒倒數等待末日降臨，結果當然是啥也沒發生。

受東北友人之邀，來一趟闖關東之旅，從東方明珠上海，飛到北方明珠大連，宜人的氣候與濱海的環境令人心曠神怡，走在風情街有著白俄羅斯時代的建築38棟，馬路上保留著老電車繼續在行駛，是城市的一道風景線，如同香港的噹噹車，少了它城市就缺了一味。位於渤海之濱的大連，海鮮也是扛扛的！讓生於島嶼台灣的我也感到驚艷。

途經瀋陽、長春，直奔雪城哈爾濱，隨著列車一路向北，窗外的景致也漸漸的變成銀色世界。有「冰城」之稱的哈爾濱，時值聖誕假期，中央大道兩側的燈飾、冰雕與俄式建築，讓人誤以為置身在俄羅斯，而在松花江畔，寬廣的河面完全冰封結凍，變成最自然的冰上樂園，又是一幕南方成長的人無法想像的畫面，吃著馬達爾冰棍、華梅西餐廳的麵包、喝著秋林格瓦斯，在聖索非亞教堂下餵鴿子，幸福的感覺抵禦了零下20度的氣溫。

離開東北，來到處處園林之美的蘇州，此地小家碧玉的氣質，讓待久上海十里洋場氣場的人，突然有一種來到小清新城市的感覺，沿著平江路漫步，一路上青石板路面與蘇式建築，保留了八百多年來「水道並行，河街相鄰」的水鄉基本格局，一切都是如此的安詳恬靜，就連步伐都跟著輕盈起來，深怕一個重踏攪亂了這片安逸。

定居廣州的好友召喚，跟我說到：廣州沒有知名景點，就是吃！來到廣州，天天被叫靚仔，也才知道桌上的茶不是用來喝的，是用來洗餐具的，廣州飲食文化令人驚艷，天天徘徊在眾多的酒樓酒家吃飲茶，道地粵菜不說，光是看到鴨嘴魚、穿山甲、鱷魚尾巴、不知名的山禽等，就讓我不禁要想：廣州人真是啥都吃啊！

有條一生必訪的路線，時時刻刻在夢中呼喚我前往，那便是「絲路」，從十三朝古都西安出發，途經蘭州、張掖、嘉峪關直至敦煌。先在西安感受大唐盛世時代東西文明的交會，品嚐回民街的異地美食，再到臨潼考古秦皇陵與兵馬俑的壯闊氣勢，在華清池遙想楊貴妃與唐玄宗之間的愛情故事，一曲長恨歌千古相思淚，真是古今幾多愁啊！

告別西安，一路西行便進入戈壁荒漠的地理景觀中，路上的所見所聞也打開了視野。張掖的大佛寺連馬可波羅都被其莊嚴宏偉所震撼、建在千仞黃土懸壁的馬蹄寺則是人類建築的奇蹟、色彩千變萬化的丹霞更是攝人心魄。來到嘉峪關，親見萬里長城的起點「長城第一墩」，嘉峪關城在技術高超工匠「易開占」的規劃下，精準建設肅守邊城，黃沙邊境自古多少故事上演，留與後人遙想追思。終於抵達敦煌，炙熱的氣候與鳴沙山的沙漠震撼了城市來的我，在月牙泉畔輕輕哼著歌曲，在莫高窟上了一章文物浩劫的課，再出陽關便是塞外：現在的新疆。

幾年後，從烏魯木齊往北，繞著准喀爾盆地一圈，算是補齊絲路後段：在天池參拜西王母祖廟、在俄羅斯邊境的喀納斯感受人類的最後一片淨土、在禾木村聽圖瓦人呼麥、在克拉瑪依見識雅丹魔鬼城。一圈走來，最大的心得：不到新疆不知中國有多大！

《消失的地平線》一書是前進香格里拉的動力，以昆明為起點，一路挺進。來到昆明才知道四季如春是什麼概念，整座城市都不用空調，最舒適宜人的氣候孕育了無邊綠意，花城美譽名不虛傳，然而許多人卻不知道，四季如春還有下句：一雨成冬；這座城市雨後的涼意，讓沉浸在春意裡的旅人，冷不防的著了涼。

來到大理，腦子裡盡是金庸武俠小說裡的段家，只是我沒有遇到段譽卻遇見愛，幾部影視劇的力量把這洱海之濱古城幻化為「飄泊，療傷，尋找愛」的地方，眾多男女不遠千里而來，想要放下心上的傷痕，找到再出發的勇氣，夜裡的酒吧、文青店裡，正上演著緣分交會的戲碼。

緣著昔日茶馬古道往西，途經最後遺留的市集：沙溪古鎮，這裡有間「麥秋書吧」，《Lonely Planet》連續六年推薦，當年的女主人是位單親媽媽阿樹帶著兒子小樹，默默的讓書香飄逸於古鎮。進入雲南這一路上，天天普洱茶，讓我的咖啡癮發作，竟在麗江一小院內發現中國咖啡的始祖：田德能咖啡紀念館，來自新疆的武戈親力親為，用鐵壺為客人煮咖啡，誰能想到當年法國傳教士隨手栽下的咖啡苗，百年後讓我從千里之外跑來品鑑呢？而束河古鎮馬幫首領的家如今是台灣人與安徽姑娘合開的壹餐廳，兩岸緣生在此地開花結果，也是一段旅程上的佳話。

再沿金沙江轉山路十八彎來到瀘沽湖，探訪中國唯一母系社會的女兒國，在篝火晚會中感受摩梭人的熱情奔放，最終抵達心心念念的香格里拉，獨克宗古城海拔高度3300公尺，讓人走起路來都感到氣喘吁吁，藏地的風馬旗、轉經輪帶來另一種氛圍，巧遇幾位征服哈巴雪山、雨崩的驢友，在古城把酒言歡，五湖四海此刻沒有距離！

古人云：「少不入蜀」，走過了大半個中國，年紀也脫離青年，我想該是時候去探探了吧？先飛重慶感受山城的起伏，8D魔幻城市名不虛傳，網紅景點洪崖洞依著嘉陵江而建，以吊腳樓形式佇立山壁內，實在是極為特殊的景致，趁著夜色我徒步千廝門大橋遠望燈火通明的洪崖洞，彷彿一秒進到動畫《千與千尋》場景內！

搭乘高鐵來到成都，掏掏耳朵看看川劇吃吃麻辣鍋，成都的宜居步調令人印象深刻，趙雷唱紅了成都、抖音捧紅了「成都小姐姐」，我也想在成都的街頭走一走，走到玉林路的盡頭，坐在小酒館的門口，想想餘路還要走多久？

都說「蜀道難」，我也想感受一回，從樂山大佛、都江堰、四姑娘山、雙橋溝、甲居藏寨、塔公草原、新都橋、海螺溝把川境繞了一圈。中國最美鄉村甲居藏寨，在山嵐雲霧中靜靜的存在，繞過塔公草原途經高海拔的折多山，瞥見以五體投地姿態徒步朝山的朝聖者，非常令人感動。最終國道318把我帶到跑馬溜溜的康定城，這地理課本、情歌中的地點，在我年過不惑之際才有幸踏上，感慨萬千。

中國太大，路還很長，旅程還在持續，路上的所見所聞非筆墨能形容萬一，我知道我會繼續走下去，我是現代徐霞客。（幫主大衛/台北）

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