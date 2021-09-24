全台房價居高不下，選擇租屋或買房各有利弊，因此不少人認為，房貸壓力大，一綁就是30、40年，買房不如租屋，吸引網友好奇詢問，就算已經存到頭期款，還是覺得買不如租嗎？文章一出引起熱議，有內行網友認為，關鍵還是經濟能力，尤其存款扣掉頭期款後，緊急預備金是否足夠，這也決定要咬牙買房還是租屋。

該名網友在PTT論壇上發文表示，買不如租的概念不少人認為是對的，尤其在雙北精華區房租約2至3萬，但如果買房揹兩千萬房貸，一個月也要月繳6.5萬也會有點硬，因此很多人覺得買不如租比較適合。

不過原Po好奇，若把地區套用至雙北非精華區或是雙北以外的地方，買不如租的想法還適用嗎，「看看淡水、八里、基隆甚至桃園以南等非精華地區，幾乎1200萬以內就能成家，貸款1000萬，月繳也差不多3萬左右，既然如此，如果有頭期款的狀況下，還是買不如租嗎？」

文章一出引起網友們熱議，不少人認為，有能力買就買，未來房價只會越來越貴，「買房還是比租屋踏實的多，能買就買」、「現在不買，以後想買都買不起」、「看台灣這情況，房價只會越來越貴」、「別逃了，該買還是買」、「房價越來越貴，租金也只會越來越貴，買自己的比較實際。」

儘管如此，還是有網友認為，買房或租屋取決於個人觀念跟選擇，只要經濟能力能夠負擔，別人也無從置喙，「看經濟能力吧，如果頭期款付了，但緊急預備金也沒了，那還是先租屋」、「先看頭期款拿掉之後存款剩多少，再決定要租屋還買房吧」、「房貸一繳30年，確實要想清楚啊」、「去掉頭期款如果還夠的話再買房。」