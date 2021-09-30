民眾常喝手搖飲，真的乾淨衛生嗎？一名網友近日發文指出，自己工作的飲料店茶桶非常不乾淨，但老闆跟同事卻習以為常，更PO出茶桶內部照片，想問問同行是否是自己太嚴格，但許多網友看到茶桶照崩潰了，紛紛求問是哪家店，原PO也回覆透露一些線索「有買過一定會知道」。

原PO在Dcard發文，表示自己做過兩三間飲料店，對於清潔流程都有明確的SOP，但最近到另一家飲料店工作後發現，該店不重視茶桶清潔，原PO第一次刷茶桶就發現桶底積滿白白滑滑的茶垢、水垢，茶嘴也是超級髒，明明店裡有酵素可清洗，但老闆、同事都沒有拿來使用，只要求用菜瓜布刷一刷，一個禮拜泡一次酵素就好。

原PO分享該飲料店茶桶內部照片，不少同行直呼不正常、無法接受。（圖／翻攝Dcard）

原PO也批評老闆的做法「超級沒觀念」，因為菜瓜布刷會刮傷內壁影響保冰功能，「整間店只有我看到要泡酵素這件事情，完全沒人在做，也可能因為不會」， 原PO自己只能之前飲料店的正常步驟做清潔，分享的茶桶內部照片已經是清潔過幾次的狀態，詢問其他飲料店同行是否覺得正常。

不少同行網友紛紛留言，「在飲料店工作，以員工的角度告訴你絕對不正常」、「我覺得不正常，我在飲料店打工也從沒看過這樣的茶桶，好恐怖」、「我以前打工的飲料店會天天刷+使用酵素粉」、「我們店以前也是堅持每天泡酵素，這顏色絕對不正常」。

還有網友反問原PO，「可以⋯告訴我⋯你在哪間飲料店嗎？或是哪個縣市也行？」300多位網友也按讚呼應想知道該店家資訊，原PO則回覆，「不是連鎖店，全台兩間而已」。