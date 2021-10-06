據東方線上消費者研究報告指出，消費者在預計使用五倍券的品項上，「日常餐飲」占據第二名，共計43%民眾選擇，其中40歲以上民眾，甚至有近5成選擇將五倍券使用在「日常餐飲」類別，為首選類別。

有鑑於此，本土品牌怡客咖啡喊出「讓5000元變1萬800元」，並宣佈將正式進軍台北101，27年來首度開設全新型態外帶店，邁出搶攻外帶咖啡市場的第一步。

怡客咖啡推出200振興單人餐，折扣66折。（怡客提供）

10月8日起至10月31日，怡客咖啡推出數位會員加值1000元，可加碼獲得2張價值80元的飲品兌換券，及價值1000元的餐飲折價券；如果將手頭的5000元加倍券全數投入怡客數位會員加值，即可獲得1萬800元的優惠。

此外，全台門市也同步推出振興套餐，有價值300元的優惠套餐組，使用1張200元振興券即可購買；1款為價值750元的雙人優惠套餐組，使用1張500元振興券即可購買，等於套餐下殺66折，讓手上的振興券放大50%。

怡客咖啡第一間小型外帶店，將於101大樓開幕。（怡客提供）

除了搶攻五倍券商機外，27年歷史的怡客咖啡，也將於10月8日進軍台北101，是目前全台怡客首家百貨商場門市，坐落於101大樓5樓觀景台入口處，首周推出美式咖啡買1送1活動。怡客新任總經理劉人豪表示，由於101觀景台的直達電梯，禁止攜帶除了水以外的任何外食，怡客咖啡也將成為唯一可以從5樓帶上89樓的餐飲，未來也將以此門市作為外帶小型店的標準示範店。