時序入秋，隨著中秋節過去，種植面積全臺第一的臺南紅柚及大白柚接續上市，現在正是品嘗的好時機！臺南市長黃偉哲表示，為推薦臺南市優質的紅柚、大白柚，農業局嚴選各家供貨單位推出產地直送服務，民眾可到農業局網站下載相關資訊訂購。

台南秋季紅白大賞 品嚐紅柚大白柚

農業局長李建裕表示，柚類富含膳食纖維、維生素A、B1、C、礦物質及果膠等，不僅營養豐富，更是美味，果肉清甜多汁、喉韻回甘並帶有淡雅香氣，是不容錯過的好滋味。挑選秘訣要注意外觀，紅柚挑選洋梨形狀呈淡黃色，大白柚選圓球或扁球形且呈黃綠至黃色，拿起來果實要有沉重感，代表果肉豐厚、水分較多，將果實置於陰涼、通風處可以保存1-2個月，購買後先靜置辭水約一周後風味更佳，現在吃正是時候！

大推臺南優質紅柚與大白柚，歡迎民眾踴躍選購。(圖／臺南市政府提供)

臺南市優質的紅柚、大白柚除鮮食外，入菜清爽解膩更加分，將果肉加入沙拉或是加糖熬煮成果醬，果醬再延伸沖泡調飲及甜點點綴，還可以加工製作柚子蔘、柚子乾、柚子果醋、蜂蜜柚子茶等創意聖品，尤其蜂蜜柚子茶在家就可以自己動手做，簡易上手，闔家咸宜，營養與生活樂趣兼具，臺南市長黃偉哲誠摯推薦！

農業局提供臺南市優質紅柚、大白柚各項產品訂購資訊，供貨單位接收訂單後，由雙方協調出貨時間、數量，認可後再配送，並依訂貨先後排序出貨。