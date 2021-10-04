外交部與外貿協會攜手合作，於「邦交國嘉年華」系列推出加勒比海友邦美食廚藝Show，4日由加勒比海5國友邦駐臺大使或代表手做料理，帶領民眾來趟加勒比海友邦舌尖上的微旅行，詮釋8道充滿在地與加勒比海料理精髓，並與30家餐廳合作，提供國人一嚐加勒比海美食鮮味。

外交部國經司長蔡允中及貿協秘書長林芳苗更化身美食探險家，品嘗由加勒比海5國友邦駐臺大使或代表手做料理，體驗友邦特色食材、料理及文化，並透過海鮮、慢燉、辛香料、蔬果、肉品料理元素，感受和友邦海島嶼色彩一樣鮮明的風味料理。

為呈現海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等四國友邦特色料理，以加勒比海菜色為主的ABV BAR & KITCHEN加勒比海餐酒館，與各國大使館及留學生合作，即日起至10月22日期間於餐廳推出限定的加勒比海邦交國美食嘉年華饗宴組；同時針對自貝里斯進口的美味龍蝦、辣椒醬及蘭姆酒，分別與3家雙北市餐廳合作推出龍蝦酪梨沙拉、辣味香柚炒蛋開放三明治、莫西多調酒等3道限定料理。

線上美食市集除呈現邦交國日常國民菜色風味，更運用牛肉、龍蝦、白蝦、夏威夷豆、辣椒醬、蜂蜜、咖啡、蘭姆酒、馬黛茶、酪梨等友邦特色食材入菜，並與30家餐廳合作，推出82道菜色提供消費者於活動期間利用外送平台或親自前往品嘗。