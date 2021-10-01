經濟部國貿局與外貿協會連續兩日辦理「2021年汽車零配件、機械及醫材產業西北非線上拓銷團」，帶領22家臺灣廠商與象牙海岸、剛果、奈及利亞、埃及和蘇丹等國買主進行洽談，包括慧友電子、裕仁工業等汽車零配件、機械、醫材、五金、電機電子等業者，共計與178名買主成功洽談，爭取商機1200萬美元。

此次洽邀買主包括埃及旅館設備業者MOG、汽機車零配件業者El Bawab Group，蘇丹汽車配件商El Manahri，以及埃及商工會會員廠商與團員，突破時差進行248場洽談場次，廠商應接不暇，收穫滿滿。

廠商認同貿協的線上拓銷團在疫情衝擊下，創造台灣公司與非洲買主洽談的機會，表示未來將持續參加相關拓銷團活動。

貿協將持續協助廠商拓銷非洲市場，預計11月11日將邀請非洲商工會領袖參加臺灣非洲企業論壇，分享疫情後的非洲產業發展趨勢；11月12日邀請非洲大型買主參加非洲商機日線上採購洽談。