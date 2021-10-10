美國軍隊在台灣秘密訓練台灣軍隊的消息曝光後，美國國會再爆發有關是否對台結束「戰略模糊」政策的爭議。美參眾兩院部份議員聲稱，改變「戰略模糊」政策將對中國武力攻台企圖有「鎮靜效果」（calming effect）。美國會議員還認為，台海兩岸已成為美中爆發衝突的潛在熱點，增加美軍在該地區的存在有其必要性。

《美國之音》報導，中國解放軍近日對台灣連續展開的軍事舉措，引發美國國會兩黨議員同聲呼籲拜登政府放棄美國在台灣問題上一直以來的「戰略模糊」政策，表明如果中國採取武力攻勢，美國會捍衛台灣。

參議院軍事委員會成員、共和黨聯邦參議員蒂利斯（Thom Tillis）周四透過視訊參加美媒Politico舉辦的「防務論壇」（Defense Forum）時表示，有鑒於北京當局最近咄咄逼人的行為，華盛頓有必要明確說出北京若採取武力統一台灣所面臨的後果，這可能對北京的企圖能有「鎮靜效果」。

參與討論的眾議院外交事務委員會亞太小組主席貝拉眾議員（Ami Bera）也表示，北京近來行動升級令人不安，現在是改變美國的對台戰略模糊的時候了。他認為，「威懾」不只是軍事方面的行動，事實上「經濟威懾」也是一種外交工具，聯合多國採取制裁措施能夠對中國產生遏制作用。

參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯參議員（Bob Menendez）星期四在接受美國電視媒體MSNBC採訪時，再次指責中國最近的行動是「危險遊戲」，將升高各方誤判的風險和增加衝突爆發的可能性。

美媒《華爾街日報》報導，美國特種部隊已在台灣秘密訓練台灣軍隊至少一年的時間，美國國防部拒絕證實相關報導。蒂利斯參議員和貝拉眾議員星期四在會上談到有關問題時表示，他們對此並不知情。作為參議院軍事委員會成員長達6年的蒂利斯稱，就他記憶所及，五角大廈從未就此向國會委員會進行簡報和說明。不過，他對此表示樂見其成，也希望見到美國能派遣更多的軍事人員到台灣。

貝拉眾議員表示，國會方面一直希望進一步深化與台灣的軍事合作，上個月剛通過《2022財政年度國防授權法》，其中涉台條文要求五角大廈加強國民警衛隊與台灣的合作提出報告、加強美台軍事安全合作，以及邀請台灣參加2022年環太平洋多國軍事演習。

眾議院外交事務委員會首席共和黨人麥考爾（Michael McCaul）接受CNN訪問時說，「在台灣問題上，威懾是關鍵」，「如果不威懾，中國就會奪取台灣。我們需要釋放強烈資訊，我們會捍衛台灣的自由和民主。」

中國外交部發言人趙立堅星期五針對美軍人員駐台協助培訓台灣軍隊的消息作出回應表示，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，「斷交、廢約、撤軍」三原則是中美建交前提。「中方將採取一切必要措施，捍衛主權和領土完整。」