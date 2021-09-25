「第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮」25日於國父紀念館舉行，「少年節目獎」、「少年節目主持人」由屈中恆、吳怡霈頒發，屈中恆與老婆Vicky婚後育有4女，感情甜蜜，吳怡霈一上台先無奈說自己主持的廣播節目今年很可惜沒入圍，更打趣虧屈中恆是比較很會「生」才來頒獎。

屈中恆一頭霧水說：「這個跟生孩子哪有什麼關係，不要牽拖。」並表示出道多年來，擁有豐富配音經歷，認為配音工作跟廣播相似，都是跟聲音有關的工作，吳怡霈隨即大讚屈中恆過去曾配音過許多香港電影、日劇及韓劇等，「您是尊貴的前輩，您說ok就ok。」

屈中恆在頒「少年節目主持人」時，突然霸氣喊：「看看，多麽優秀，在座各位都是垃圾！」吳怡霈驚嚇：「屈哥，人家好不容易才能坐在台下，你怎麼罵人家是垃圾。」屈中恆馬上解釋這是他在27年前配音的一部香港電影的對白，豈料在現今突然在網路爆紅，他笑說：「我當然知道今天能夠進到國父紀念館，在座各位都是菁英。」

廣播金鐘獎由瑪麗和劉傑中搭檔主持，劉傑中直說因為疫情，這2年世界歷經翻天覆地的變化，感性：「今天很開心也很不容易，因為不管出國旅遊、大聲聊天聚餐，甚至跟親愛的人同處屋簷下，現在都變得不是這麼理所當然。」連近期廣播人最熟悉的錄音間都無法去，向大家鼓勵喊話：「疫情暫時看不到盡頭，但廣播絕對不能停。」

典禮一開場由鍾興民與交響樂團打頭陣，最後則是邀來22位知名DJ共同演出，包括邵大倫、吳明珠、尚恩、Erika、賴銘偉等，大陣仗演出是歷年之最，呈現出DJ是聲音的魔法師，還同時精心介紹了今年在廣播金鐘獎的許多入圍者們，氣氛熱鬧。