近來爆紅的影集魷魚遊戲中出現的「剛布」一詞，意指「不分你我，一起共享的好友」。台北大直英迪格酒店T.R Bar & Kitchen廚藝團隊以此為概念，自即日起針對喜愛輕食甜點系的消費者，推出每日數量限定，適合不分彼此的死黨一同分享的「剛布九宮格」下午茶。原價1150元，甜蜜振興價500元、約43折，爭取死黨到飯店共享。

大直英迪格酒店T.R Bar & Kitchen廚藝團隊以「分享」為概念，推出適合與不分彼此的死黨一同享用的「剛布九宮格」下午茶，內容包括巴斯克乳酪蛋糕、芋頭泡芙、柚香檸檬塔、雙色馬卡龍與三色櫻桃巧克力，消費者可依口味偏好與心情任選兩款德國隆納菲茶搭配（甜點品項因季節與原物料供應狀況而不定期更換，茶飲選擇依實際供應狀況為準）。除了將可甜可鹹的芋頭化為濃郁泡芙內餡，呈現綿密細緻的口感之外，廚藝團隊將檸檬塔中融入柚子醬，讓清新酸爽更多了些許慵懶的香甜，也略為調整甜度，讓整體風味更符合國人的接受範圍。

T.R Bar & Kitchen順應振興五倍券與各類加碼券熱潮，為各路饕家呈現多款質量俱佳價格親民的餐點。除了正餐選擇之外又一力推強打「剛布九宮格」雙人下午茶，讓消費者透過外帶外送服務，在家就能享受。