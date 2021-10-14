桃園市議會14日舉行財政局工作報告，議員不分藍綠直指，六都中桃園的統籌分配款僅贏台南市，一般性補助款更是倒退1名、掉到第18名，引起議員不滿，直呼要全體去中央爭取。財政局局長歐美鐶坦言，若要解決根本問題，中央必須修財政收支劃分法，但修法困難重重，市府會利用各種機會積極爭取。

中央公布2022年統籌分配款及一般性補助款資料顯示，桃園市統籌分配款236億元，在六都中只贏過台南市的219億元，一般性補助款則獲52.78億元，位列第18名，與去年相較更是倒退1名，只贏過新竹市及離島3個縣市。

得知統籌分配款、一般性補助款少，無論藍綠或無黨籍議員都痛批不公平。市議員陳雅倫指出，桃園人口增加比率是六都第1名，統籌分配款卻這麼少，太不公平，先前大家都不分藍綠去向中央爭取，她更向歐美鐶喊話，要去中央抗議、爭取的時候，可以一起叫上議長和議員們一起去。

市議員李柏坊表示，平平都是六都，桃園跟台南落差怎麼這麼大？加總統籌分配款與一般性補助款來看，2021年桃園比台南少89.24億，2022年又少了87.05億，他直呼「桃園是哪裡做得不夠好嗎？」。

歐美鐶表示，財政收支劃分法要修法有難度，各縣市都想加上對自己有利的條件，而一般性補助一開始就有設定天花板上限，成長幅度最高僅能0.6％，補助款成長有限，中央則建議市府可以多提計畫性補助，共同籌款將地方建設做好。

另外，市議員黃婉如點出，桃園升格以來市民負債從1萬元提升到2萬元，市議員謝美英也批評，市府的開源方式是靠取締民眾肇事、酒駕等罰款，用民眾的罰單來開源。對此歐美鐶回應，人均負債2萬元已是六都歷年最低，而罰款部分是依法維護公平性，且罰款僅10多億元占總預算比例不高。