導演鍾孟宏（左起）、賈靜雯、王淨和監製瞿友寧今出席《瀑布》媒體茶敘。（粘耿豪攝）

甫拿下第58屆金馬獎11項入圍的電影《瀑布》，在獎項入圍公布後的隔日（6日）舉辦媒體試片及茶敘，提名最佳導演的鍾孟宏，帶領2位準影后賈靜雯、王淨面對媒體，臉上藏不住笑意。這回片中2位女主角皆入圍金馬，讓鍾孟宏放下心中大石，「我最怕她們2個人其中1個沒入圍怎麼辦，手心手背都是肉，有入圍就非常開心」。

賈靜雯在片中飾演的單親媽媽，與女兒王淨因隔離被迫共處一室，神情、姿態自從容轉為焦慮，她都拿捏得宜，加上掌鏡的鍾孟宏用了許多特寫鏡頭，因此也使賈靜雯得拋下許多包袱，放手素顏演出。除此之外，為了培養角色的疏離感，她接受老公修杰楷的建議和支持，離家獨居1個多月，期間只透過視訊與家人聯繫。

賈靜雯說：「拍攝期間住在外面，不然我擔心拍戲時把家庭的幸福感給帶回來。導演讓我在外租了一個地方，給我單獨的空間，我先生也很支持這件事。而且導演還提醒我不要入戲太深！女兒也是到後期才來探班，不然會帶給我太多快樂的氛圍。」

她對首次合作的王淨第一印象則因年齡與大女兒相仿，所以覺得就像是自己女兒一般的存在，更讚她可愛又漂亮。而王淨則對賈靜雯的素顏印象深刻，「她真的我看過最漂亮的女藝人，我有到處和朋友散播這件事！」讓一旁賈靜雯又驚又喜。《瀑布》10月22日至24日搶先口碑場，10月29日正式上映。