全球兩大OTT平台在台開戰！搶在Disney＋8日台灣上市線上記者會之前，Netflix今（6）日公布下半年將一口氣推出八部金獎卡司華語作品，由賈靜雯、林心如、吳君如等影后、影帝領銜主演，將是台灣影視內容的利多。

其中，將於Netflix全球逾190個國家與地區獨家上線的華語影視作品，包括賈靜雯初次擔任製作人的《媽，別鬧了！》；林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳與張軒睿等卡司主演的懸疑犯罪影集《華燈初上》第一部將在11月26日全球獨家上線；王淨、范少勳、邵雨薇、王柏榤等人主演的《比悲傷更悲傷的故事：影集版》也於10月 22日全球首播。

另外，香港影后吳君如主演、改編自真人真事的運動傳記勵志電影《媽媽的神奇小子》也將登上Netflix；現正熱播的《盛夏未來》是陳正道導演於《盛夏光年》15週年後再次推出的青春愛情電影；未來還有《2049》、《茶金》 與《四樓的天堂》等台劇。 Netflix表示，將持續推出優質華語內容，即將於10月16日上線的《2049》，描繪未來世界科技與人性的衝突；時代生活劇《茶金》講述全台最大茶葉出口商的家族興衰；香港影帝黃秋生來台拍攝的第一部小螢幕作品《四樓的天堂》，透過推拿師傅一角療癒其他人身體跟心底受得傷。

Netflix在逾190個國家與地區擁有超過2.09億名付費會員，內容 包括影集、紀錄片與劇情長片等，橫跨多種類型和語言近期。近期在Netflix台灣播出的《親愛的房客》、《我沒有談的那場戀愛：導演剪輯版》、《斯卡羅》、《當男人戀愛時》等透過獨特鏡頭語言、捕捉在地人文風情的作品後受歡迎。