美國時間10月5日是蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）過世滿10周年的日子，黑色的高領毛衣、藍色牛仔褲，賈伯斯在發表會上標誌性的穿搭風格，許多人迄今仍記憶猶新，外媒《CNET》資深記者Roger Cheng回憶，蘋果剛發布iPhone時，被問及其耐用性時，賈伯斯現場當著所有記者的面，將原型機摔在地上，此舉不僅嚇壞現場所有人，也給世人帶來極其深刻的印象。

Roger Cheng撰文指出，蘋果第一代iPhone於2007年1月亮相，當時賈伯斯在前幾個月前，造訪《華爾街日報》總部，先行向媒體記者展示初代原型機，且接受現場所有相關問題，其中也包括其耐用性。

當被問及iPhone的耐用性時，賈伯斯的回應一舉震驚所有人，他一舉將原型機拿起，隨手將其拋向空中，最終摔落在舖有地毯的地板上，引起全場一陣驚呼，iPhone首度問世也帶給人們深刻印象。

會議上，賈伯斯堅持要求所有人關掉手上的錄音設備，甚至是筆記本和筆，並接受所有有關蘋果的提問，為了讓人們對iPhone留下印象，賈伯斯做出了將其摔向地板的驚人舉動，或許能夠毫髮無傷是因為地板鋪有地毯，但試想，若是iPhone的著力點不當，當場損毀或關機，對其未來的發展會是多麼嚴重的影響。