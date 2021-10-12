朝鮮11日在平壤三大革命展示館舉行「自衛-2021」國防發展展覽會，近五年間開發的武器傾巢出動。圖為朝鮮國務委員會委員長金正恩在展覽會上發表談話。（路透社／朝中社）

為迎接勞動黨建黨76周年，朝鮮11日在平壤三大革命展示館舉行「自衛-2021」國防發展展覽會，展出了新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-16號」、「火星-15號」，9月28日試射的高超音速飛彈「火星-8號」、中程彈道飛彈（IRBM）「火星-12號」。朝鮮近五年間開發的武器傾巢出動。

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》12日報導的展覽會現場照片顯示，朝鮮國務委員長金正恩出席了展覽會，左側展示了打擊韓國的武器體系，右側展示了能夠對日本、關島、阿拉斯加、美國本土實施打擊的武器。尤其值得一提的是在去年10月建黨75周年紀念閱兵式上公開的多彈頭飛彈形態的新型ICBM「火星-16號」亮相展覽會，引發關注。

南韓《朝鮮日報》引據韓國國防安保論壇專門委員申鐘旭（音）表示：「展覽會上亮相的新型ICBM疑似為『火星-16號』，旁邊依次展出的是『火星-15號』，9月28日試射的高超音速飛彈『火星-8號』和中程彈道飛彈（IRBM）『火星-12號』」，「一同展出的『北極星』系列（SLBM）飛彈均為針對美國的戰略武器。」

最近朝鮮集中試射的新型飛彈也大舉登場。尤其是彈頭薄而尖的高超音速飛彈被搭載在「火星-14號」移動式發射台上進行展示，有專家分析認為可能是中程以上級別的飛彈。

9月15日，朝鮮在「鐵路機動飛彈連帶」檢查射擊訓練時發射的「朝鮮版伊斯坎德」短程彈道飛彈（KN-23）也有亮相。此外，朝鮮開發的潛射彈道飛彈（SLBM）「北極星」系列也參與了展出。

南韓國防部副發言人文洪植12日在例行記者會上表示，韓美情報部門正就《勞動新聞》當天報導的國防發展展覽會相關情況進行嚴密分析和確認。