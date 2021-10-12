在華盛頓特區舉行的2021美國陸軍協會與博覽會(Association of the United States Army’s AUSA 2021)，著名的直升機研發商-貝爾直升機德事隆公司(Bell Helicopter Textron)展出他們研發中的Bell 360「不屈」(Invictus)高速匿蹤直升機的升級型號，與先前展示的模型有些許不同，把原本的尾部導風扇，改回較傳統的尾旋槳。貝爾公司表示，首架Bell 360原型機組裝進度超過60%，明年就會完成。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國陸軍在3年前提出「未來攻擊偵察機」 (Future Attack Reconnaissance AircraftFARA) 計劃，期望有一種速度更快，具備足夠火力，以及戰場環境調查的直升機。這項競標案由塞考斯基(Sikorsky)與貝爾直升機進入決選，而貝爾公司提出的就是Bell 360直升機。

今年7月，貝爾發布的首架Bell 360原型機的組裝進度。(圖/Bell Helicopter)

貝爾公司表示，Ball 360機身採取成熟技術，搭配剛性旋翼，是一種低風險的可靠設計。該團隊已完成了美國陸軍的多項設計和風險審查。

原本 Bell 360的尾部採用涵道風扇尾槳，或許是該設計的重量較大，所以新版本改成較傳統的尾旋槳，但也有些改進，軸承加上流線型整流殼，也與旋翼的間距縮短，可以降低阻力與雷達波反射效應。

Bell 360研發副總裁 克里斯‧格勒爾(Chris Gehler)表示：「我們具有豐富的戰搜直升機的研發經驗，現在正在將知識和技術專業相結合，可望研發出未來幾十年主宰空中的攻擊偵察直升機。」

貝爾公司表示，第1架Bell 360從2020 年底開始組裝，目前在機身、主旋翼槳葉、變速箱集成等部分都已接近完成，總體進度超過60%，為了減少組裝-返工時間，貝爾驅動系統測試實驗室 (DSTL)也同步進行系統部件的測試，包括主旋翼齒輪箱、傳動軸和聯軸器都開始各別測試中，明年可以完成全機身組裝，預計2022年可以試飛。

AUSA 2021於2021年10月11日至13日在華盛頓特區舉行，是北美最大的陸地裝備博覽會和專業發展論壇，吸引超過3萬名與會者和650多家參展廠商。