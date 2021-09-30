如果想要買房，至少要先有一筆頭期款。有一名35歲的網友表示，他現在住在花東，發現近期周遭朋友都在買房，但買房的頭期款大多落在300萬上下，便好奇詢問，「身邊30幾歲能拿出300萬買房的人多嗎？」貼文一出引熱議，許多網友表示，還不是得靠爸媽。

一名35歲的男網友在PTT上發文表示，他住在花東，因為最近身邊有許多新婚的朋友都在買房，聊了一下發現都是家裡幫忙出頭期款，看了他們買房區域的行情，頭期大概都要300萬左右。

原PO無奈表示，以花東來說，大部分人的薪資水平，應該很難自己全額出頭期款，大嘆靠自己買房好像真的不是件容易的事...，並好奇詢問「大家身邊能自己拿出300萬買房的人多嗎? 」。

貼文一出引起熱烈討論，許多過來人表示「身旁買房的，爸媽都有幫出」、「爸媽從小幫買股票，出社會就有一筆錢」、「現實是身邊40歲的同事都是得靠父母出頭期」、「住家裡的話300萬不算太誇張吧，問題是300萬也買不到什麼房」。