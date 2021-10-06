斗六市一名80歲文旦農在自宅賣文旦，上月遇到一個搭計程車來買文旦的顧客，對方得知該老農沒有農保資格，誆稱只要花4萬2000元就能幫助他順利加入，老農上當交付2小時後突然驚醒可能被騙，警方清查斗六市計程車，以車追人，2天後找到70歲的黃姓慣犯，但現金只剩4100元。

警方調查，70歲黃姓男嫌犯9月28日假藉買文旦之名，進入80歲老農屋內攀談，得知老人家想要有農保資格，誆稱只要花4萬2000元就能加入，老農不疑有他，當場交付4萬2000元。

老農交付現金後2小時突然意識到自己可能被騙，立刻打電話給黃嫌，但電話打不通，老農心急向斗六派出所報警協尋。

警方獲報後，根據老農描述他以計程車為交通工具，全面清查計程車，再查到他詐騙得手後的下車地點，再清查周邊旅館、飯店，9月30日果然找到黃姓70歲詐騙慣犯，查扣手機1支、剩餘贓款4100元，全案依詐欺罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。