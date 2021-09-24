【愛傳媒葉毓蘭專欄】振興五倍券於9月22日上午開始進行網上登記，第一波以數位綁定為主，主要鎖定了使用行動支付或是信用卡的客群。

去年的三倍券告訴我們，使用數位綁定的其實佔少數，所以政府還一同加碼了好食券、國旅券、藝fun券、農遊券等八大部會加碼的消費券種一同在22日上午開放登記。

沒想到（或者說，早該想到），在連假後的首個上班日，幾乎全台灣的老百姓都湧進了五倍券的官網作登記，一整個上午系統大當機，各大論壇討論區怨聲載道，甚至官網一度出現無法連入的亂碼，一直到下午才稍微穩定下來，但這些真的是唐鳳政委無法預料的嗎？

政府既然已經有了去年的三倍券經驗，IT天才唐鳳領銜的科技團隊應該對今年的狀況更有把握，從大數據以及去年的資料去推算22日上午可能的流量以及網站訪問人數，沒想到還會出這種包！

尤其在推出優惠的當下，應該就要能夠預計搶破頭的情況發生，就如同網購一樣，這種限量商品往往都會有人使用機器人等卡位程式大量點擊，政府卻不去預防或改善規則？逼得大家一個上午都盯著螢幕不斷刷新，情何以堪？

自去年初的疫情以來，我們口罩實名制曾經要排隊、三倍券要排隊、預約登記疫苗要排隊，彷彿不論線上或線下，只要參與政府以及指揮中心所公佈的政策，都要花上不少時間去登記或領取，沒想到中秋連假堵車剛堵完，回到工作崗位後的第一天也要堵在五倍券的網站上！

很遺憾的是，這並不是百姓愛堵成性，而是政府或許過份自信，也錯估了優惠所帶來的人流數量，五倍券的實體券登記也將在三天後開放預訂，希望不要又看到大家和去年同樣地堵在超商平台前面，這些經驗，真的一次就夠了！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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