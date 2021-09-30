國內疫情持續緩和，金門尚義機場確定10／1起放寬入境快篩條件，只要持3天內陰性核酸檢驗(PCR)或抗原快篩、完整接種2劑COVID-19疫苗者達14天，均可免快篩。

縣長楊鎮浯表示，國內雖一直維持第2級疫情警戒，但本土個案疫調皆可明確掌控傳播鏈，境外個案亦能有效防範，且中央也在9／27宣布放寬部分場域防疫管制，並自10／5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，加上金門縣疫苗涵蓋率也持續提高，同時安全度過中秋連假後的觀察期，決定自10／1起放寬尚義機場免快篩條件。

縣衛生局說明，旅客可使用健保快易通、醫療院所出具的紙本或簡訊證明（需具名）、健保卡上張貼的疫苗貼紙、疫苗接種紀錄卡等方式做為免篩的佐證。但家用型快篩無法做為免篩之舉證。

李錫鑫局長指出，自5／26在金門機場設置篩檢站，截至9／29入境旅客共計6萬7738人，在台灣端篩檢人數為5萬1901人，金門端篩檢人數為1萬4018人，其中快篩陽性者計38人，進一步經PCR檢驗後皆為陰性。

在新冠肺炎疫苗接種方面，截至9／29金門的接種人次為6萬1975人，以常住人口6萬6418人計算（110年8月31日主計總處公布之109年人口及住宅普查結果推算），第一劑疫苗接種涵蓋率為71.79％、第二劑疫苗接種涵蓋率為21.51％。

縣衛生局強調，未來疫苗涵蓋率與社區防疫將是2大重要工作，針對已接種第一劑疫苗間隔滿10周鄉親，縣政府將努力向中央爭取疫苗之分配，讓鄉親及早完成接種。